Marta Casado, la joven que tuvo que amputarse una pierna a los 15 años y ahora sueña con los Juegos Paralímpicos

"Marta Casado es una chica de 20 años que estudia periodismo, que hace atletismo y que hace unos años hacía gimnasia rítmica". Así se autodefine Marta Casado.

La historia de Marta Casado es la historia de superación. Y es que esta exgimnasta, que arrasa en TikTok con su humor negro y su optimismo ante la vida, sufrió la amputación de su pierna izquierda por un cáncer oseo detectado en 2014.

"Cuando me dijeron que me iban a amputar la pierna empecé a ver vídeos de atletas paralímpicos y pensé que no era tan malo. Y les dije a mis padres: 'bueno, papá y mamá, que sí, que quiero que me corten la pierna'", explica Marta a Antena 3 Deportes.

Marta sufrió la amputación de su pierna con 15 años. Tras esa amputación, Marta no se rindió y, pese a que la gimnasia siguió siendo parte de su vida, decidió buscar un deporte con el que cumplir su gran sueño.

"Me puse a buscar un deporte con el que poder ir a los Juegos Paralímpicos y empecé a hacer atletismo. No llevaba ni dos años haciendo atletismo y ya fui al Mundial sub-20", relata Marta.

Marta ha logrado ser campeona de España paralímpica de 100 metros lisos y salto de longitud.

"Después de estar tanto tiempo en una cama o en una silla de ruedas, poder correr por mi misma me da una sensación de felicidad", reconoce Marta.

Una operación le impedirá probablemente a Marta ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio, pero si algo derrocha esta joven es optimismo.

"Si no es en Tokio, iré a París", reconoce Marta.