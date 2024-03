María Vicente y su grave lesión en el Mundial de Glasgow: "Poco a poco me empiezo a sentir atleta otra vez"

"Escuché un crack, lo escuché claramente. Como si se rompe un trapo o una camiseta. No sentí mucho dolor. El 'no, por favor' era porque sabía todo lo que se me venía encima". Son las palabras de María Vicente recordando la grave lesión que sufrió el pasado 1 de marzo en el mundial indoor de Glasgow. La atleta catalana de 23 años ha hablado con Antena 3 Deportes y laSextaDeportes de aquel duro golpe y de cómo va su larga recuperación, estimada entre seis y ocho meses.

"Las imágenes ni las he podido ni querido ver. En el móvil me salían y decía: 'no, pasa pasa'", admite María Vicente.

La atleta de L'Hospitalet de Llobregat reconoce que a día de hoy no cree que vaya a ver los Juegos Olímpicos, la cita que era su gran objetivo antes de la grave lesión.

"¿Los JJOO? A día de hoy, no los voy a ver. Igual sí, pero de momento, no. Mi madre me dice: teníamos las entradas y el hotel, igual cambias de opinión... Creo que las venderé", indica la atleta española.

"Poco a poco me empiezo a sentir atleta otra vez"

María Vicente vuelve a sonreír, solo cuatro semanas después de romperse el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Su objetivo ahora es volver lo antes posible a la competición y para ello entrena al máximo.

"Poco a poco me empiezo a sentir atleta otra vez. Desde que me operaron me puse en marcha e intenté cambiar el chip a modo rehabilitación", afirma María Vicente.

La lesión interrumpió su gran comienzo de año. Llegaba al Mundial indoor de Glasglow con la mejor marca y era la principal favorita para colgarse el oro.

"Tenía muchas esperanzas de hacer un buen año y se me vino todo abajo en ese momento", admite la atleta española.

"No tengo ningún dolor desde que me operaron"

La joven de 23 años pone toda su esperanza en la próxima temporada y en el Mundial de Japón.

"No tengo ningún dolor desde que me operaron. He perdido bastante masa muscular, pero poco a poco empezaré a ganarla. Lo estoy enfocando de la mejor manera que puedo, con ganas cada día de entrenar lo poco que pueda", concluye María Vicente, una auténtica guerrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com