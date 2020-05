Manu Sánchez y Martín Fiz, antes de la Ponle Freno Virtual: "Estas carreras han venido para quedarse"

Manu Sánchez, presentador de Deportes de Antena 3, y Martín Fiz, campeón de Europa y del mundo de Maratón, han hablado sobre cómo ven la Ponle Freno Virtual, cómo la están preparando y la causa social de la carrera entre otros muchos temas. Los embajadores de Ponle Freno han vuelto a demostrar su buena conexión en una cita digital que tuvo lugar en el Instagram oficial del Circuito de Carreras Ponle Freno: @carrerasponlefreno.

Manu Sánchez ha explicado cómo actuar con la mascarilla a la hora de correr: "Me la pongo cuando no puedo guardar la distancia y me la quito cuando no estoy con personas. Intento correr por sitios donde no me encuentre con suficientes corredores. Llevarla permanentemente es duro", dice el presentador de Antena 3 Deportes. "Hay que creer en la mascarilla por respeto. No puedes ponértela porque creas que te van a multar. El afecto lleva al efecto", opina Martín Fiz.

Sobre el futuro de las Ponle Freno tras la pandemia del coronavirus: "Haremos lo que nos digan las autoridades. Poco a poco recuperaremos la vida normal y volveremos cuando nos lo permitan", ha explicado Manu Sánchez. Asimismo, Manu abre la puerta a que en el futuro se mantenga la Ponle Freno Virtual para que puedan participar muchos ciudadanos de pueblos y zonas rurales "para que formen parte de la familia". "Hay que reinventarse y las carreras virtuales han venido para quedarse", asevera Martín Fiz.

Si quieres volver a ver la entrevista íntegra puedes hacerlo en este enlace:

Ponle Freno, la acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia, organiza la primera carrera popular en formato virtual que se comparte de forma colectiva y sincronizada en toda España. Tal y como ha hecho Ponle Freno con todas sus carreras populares, la recaudación obtenida de las inscripciones de esta edición virtual irá destinada íntegramente a un proyecto en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

Esta primera carrera en formato virtual será posible gracias al lanzamiento de una aplicación tecnología específica para la carrera Ponle Freno Virtual (APP PFV), que permitirá la geolocalización y sincronización de todos sus participantes. La carrera se llevará a cabo en dos días, desde las 06:00 horas de la mañana del sábado 20 de junio hasta las 23:00 horas del domingo 21 de junio (y teniendo en cuenta las limitaciones horarias de cada lugar y momento).

5 ó 10 kilómetros

Durante este periodo, el usuario debe completar la distancia seleccionada, de 5 ó 10 kilómetros y, a través de la APP PFV, previamente descargada en su móvil, subir el resultado con el que compite. De esta forma, el móvil será el chip de cada participante.