Los riesgos de que los niños levanten pesas: "Se puede tomar como un juego, pero puede dejar secuelas psicofísicas"

¿Es saludable que los niños levanten pesas? Es la pregunta que se hacen muchos después de observar de lo que es capaz Brodie Bowen, la niña de siete años que se ha hecho famosa por levantar pesas de hasta 41 kilos.

"La madurez esquelética se logra a los siete u ocho años", explica la doctora Salvina Novak, pediatra de HM Hospitales.

"No es saludable. Inicialmente, se puede tomar como un juego, pero puede dejar secuelas psicofísicas", asegura David Rodríguez Rosell, profesor de la Universidad Pablo Olavide.

'El pequeño Hércules', el caso más polémico y mediático

El caso de Richard Sandrak, conocido como ‘el pequeño Hércules’, fue muy polémico y se llegó a especular que su padre le obligaba a tomar esteroides para luego comercializarlos.

"No sería una posibilidad descabellada, no lo descartaría", asegura Rodríguez Rosell.

Hoy, 20 años después, Richard reconoce que no guarda un buen recuerdo de su infancia.

"La gente me hacía sentir como un fenómeno de feria. Ya no levanto pesas, me aburre", reconoce Richard.

"A esa edad deporte lúdico, deporte de equipo. Deportes en los que se pueda compartir experiencias con otros niños", recomienda la doctora Salvina Novak.