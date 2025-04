Loida Zabala: "Sigo viva, he superado el peligroso problema cerebral"

Loida Zabala, campeona de Europa de halterofilia paralímpica en 2022 y a quien le diagnosticaron un cáncer de pulmón en octubre de 2023 y un tumor cerebral en mayo de 2024, ha compartido este miércoles los resultados de las últimas pruebas a las que se ha sometido, confirmando su mejoría y el hecho de haber "superado el peligroso problema cerebral que tuve".

"Respecto a la resonancia, el tumor que tenía en el hipocampo que me impedía hablar durante unos días, lo tenía en 25 x 22 x 22 mm y ha bajado a 16,3 x 18 x 17 mm. Este problema que empecé a tener es debido a uno de los efectos secundarios de la radiocirugía que me hicieron el 9 de mayo del año pasado. El otro tumor cerebral, en la parte frontal derecha, estaba en 7,5 x 6,1 x 5,9 mm y ha aumentado a 8,3 x 8,2 x 8,2 mm con leve aumento del edema perilesional. Por el momento este aumento no es preocupante, hay que seguir vigilándolo a la espera de que se mantenga como está", indica Loida Zabala.

"En relación al TAC, no se han visto esta vez los 4 mm del nódulo pulmonar de LM y se mantienen los 9 mm del parahiliar en LII. En el resto de órganos donde tuve metástasis en el inicio del diagnóstico, por el momento siguen sin volver a aparecer y no tengo nada. Lo que me ha sorprendido un poco, es que ahora se han visto lesiones esclerosas en las vértebras C7 y T2 de la columna que se piensa que podría ser una metástasis pero no es algo confirmado, para que lo entendáis, son como una especie de “manchitas”", explica la halterófila extremeña.

De esta forma, Loida Zabala asegura que "sigo viva, he superado el peligroso problema cerebral que tuve y, aunque por el momento no me aconsejan trabajos que requieran mucha concentración, se prevé que seguiré mejorando".

Por último, Loida Zabala adelanta que la próximas pruebas serán en el mes de junio.

"Vamos a seguir con esta motivación y estas ganas de disfrutar cada día. Levántate cada mañana, respira hondo y valora todo lo que tienes por delante", concluye la halterófila extremeña.

Loida Zabala Ollero, nacida en Losar de la Vera el 5 de abril de 1987, anunció el pasado 16 de noviembre de 2023 que padecía cáncer de pulmón. Desde los 11 años sus piernas dejaron de responderle por una mielitis transversa. Pero nada ha frenado a la halterófila extremeña, quien en 2016 fue medalla de oro en la categoría de 52kg en la Copa de Europa de Powerlifting.

Un año después logró el oro en la prueba de la Copa del Mundo de Levantamiento de Potencia Adaptado. En 2018, obtuvo el bronce en el Europeo de Levantamiento de Potencia Adaptado y, en 2019, logró la medalla de oro en la Copa del Mundo de halterofilia adaptada de Tokio.

En 2022 firmó su 17º Campeonato de España en categoría absoluta y en 2024 compitió en los JJOO de París 2024. Hace solo unas semanas batió el récord de España de halterofilia en la categoría de -67 kg después de levantar 100 kg.

