La surfista Leticia Canales pide prudencia tras su positivo por coronavirus: "He seguido todas las recomendaciones sanitarias y me he contagiado"

Leticia Canales es una de las mejores surfistas del panorama nacional. Una deportista de élite que, pese a seguir todos los protocolos frente al coronavirus, se ha infectado de COVID-19.

"Aunque he seguido todas las recomendaciones sanitarias me he contagiado. No sé en qué momento ha podido ser", reconoce Leticia desde la habitación en la que guarda cuarentena.

Y es que Leticia Canales, surfista profesional, sigue todos los protocolos a rajatabla.

"Lo digo así sorprendida porque en ningún momento he sentido ningún síntoma. Me tomo la temperatura todos los días y no he tenido fiebre desde marzo", reconoce Leticia.

"Me iba a operar de la cadera y en las pruebas preparatorio he dado positivo en la prueba PCR. Si no llega a ser por esa prueba, no me entero", explica Leticia.

La surfista advierte de que no hay que bajar la guardia ante el coronavirus: "El virus está en cualquier sitio y es más fácil contagiarse de lo que pensaba".