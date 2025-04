Litus Ballbé, el cura que jugaba al hockey hierba: "Le pedía a Dios para ganar"

José Carlos Ballbé, también conocido como Litus Balbé, era un jugador profesional de hockey hierba que colgó el stick para seguir el camino de Dios. Aunque lo ha dejado a nivel profesional, cuando tienes una pasión es muy difícil separarte de ella, por eso 'Litus' aún sigue practicando su deporte favorito.

"Sí, yo jugaba al hockey hierba en el Atlètic Terrassa, que es el club de mi vida. Para mi era importante el hockey, pero también dios" confiesa el sacerdote a Antena 3 Deportes. Sobre como encontraba a Dios en el hockey lo tiene muy claro "el deporte es muy humano y Dios está en todo lo humano, por tanto Dios y el deporte van de la mano".

A pesar de la imagen tranquila que tenemos de Balbé como cura, confiesa que en campo era de otra manera: "Me sacaban muchas tarjetas amarillas, era de protestar mucho, me calentaba mucho y tenía la mecha corta". Para controlar su carácter en el campo, Dios le acompañaba en cada partido "le pedía a Dios que me ayudara a controlar", además de ayuda para controlarse también se aferraba a Dios para el resultado del encuentro "le pedía para ganar"

Aunque no sea a nivel profesional intenta compaginar sus dos pasiones de la manera que puede "estaba celebrando una victoria con una cerveza y me di cuenta que quedaban 5 minutos para la misa, así que tuve que marcharme corriendo".

Ahora ha dejado los partidos porque sus tareas como sacerdote le tienen muy ocupado durante el fin de semana pero sigue asistiendo a cada entrenamiento junto a sus compañeros y no dejará de hacerlo. "Yo he encontrado a Dios en el deporte y lo veo muy relacionado como en otro ámbito", reconoce José Carlos Ballbé.

Su encuentro con el Papa Francisco

Como cura tuvo el placer de conocer al Papa Francisco y recuerda que "he tenido la suerte de saludarlo 2 ó 3 veces, incluso hablar de deportes", y no dudó en contarle su partido frente a la selección argentina en los juegos Olímpicos de Londres en 2012. "Hablamos sobre el partido contra argentina 3-1 y bromeamos".

