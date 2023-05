Leonardo Vinicius hace historia en los X Games: "Tony Hawk me dijo que me tranquilizase"

Con tan solo 11 años Leonardo Vinicius ya está escribiendo historia en el 'skateboard'. Se ha convertido en el europeo más joven en participar en los 'X Games'. Una competición que solo está al alcance de los mejores, porque no hay posibilidad de clasificarse, las participaciones funcionan por invitación. El mismo es consciente de la dificultad de lo que ha conseguido: "Cuesta mucho llegar hasta ahí".

Y no solo es llegar, es hacerse un nombre en el olimpo del 'skateboarding'. Otra gesta que Leo ha conseguido: "Me recibieron muy bien, me hice muchas fotos y me chocaron la mano". A día de hoy ya es uno de los diez mejores del mundo en su modalidad, el medio tubo vertical.

"En las primeras rondas estaba muy nervioso"

Un escenario de tal magnitud impone mucho y en situaciones como esa los nervios no tardan en aparecer, y Leonardo no iba a ser una excepción: "En las primeras rondas estaba muy nervioso". Pero no todos los participantes tienen el lujo de que Tony Hawk, el referente de este deporte, te transmita su confianza: "Después vino Tony Hawk y me dijo que me tranquilizase, que era mi momento".

Con la autoexigencia de un ganador

Con ese apoyo la tercera ronda le salió perfecta. Aunque Leonardo no quedó muy satisfecho con su actuación: "Se podía haber hecho mejor". Dos errores en las primeras dos tandas hicieron que su resultado no fuera el mejor posible, pero tienen claro cuál es el aspecto que más tiene que mejorar: "Saber controlar más los nervios en un a competición".

En su primera participación terminó en octava posición, por detrás de dos 'skaters' que tienen 4 y 5 victorias en los 'X Games' correspondientemente en su palmarés.

Leonardo se hizo notar: "Es increíble"

El resultado no hizo justicia al espectáculo que dio el español. Todo el mundo allí presente alucinó con sus altos vuelos, con su desparpajo y con su talento. Cada una de las personas que lo vieron en acción se hacen la misma pregunta: "¡¿Qué nos vas a ofrecer cuando tengas 14 si nos ofreces esto con 11?!". Su padre fue un espectador más, pero uno muy especial: "Como padre es lo máximo. Es un sueño cumplido".

"Puedes conseguir lo que te propongas"

Y de alcanzar sueños precisamente también nos habla Leonardo, porque asegura que "El 'skateboard' es un deporte de superación". Aptitud que él aplica al máximo, porque el hace no mucho tiempo era un soñador y ahora puede decir que ha cumplido su sueño, y el de cualquier 'skater'. Hay que hacerle caso a Leo cuando dice: "Puedes conseguir lo que te propongas", porque si él lo ha logrado, cualquiera puede hacerlo.