Diccionario LoL: Los términos para entender mejor el League of Legends

La temporada 11, correspondiente al año 2021 de League of Legends en Korea ya empezó el pasado 13 de enero. Muchas personas están pendientes de este hecho, ya que se producirá el inicio de las partidas con rango en el juego de Riot Games.

Hoy, 22 de enero comienza la máxima competición de LoL en Europa. Sin duda en este juego es muy importante la comunicación entre los compañeros, para crear una estrategia común y conseguir la victoria.

Términos que utilizan los jugadores

Por eso en Antena 3 Noticias hemos creado una lista con algunos de los términos imprescindibles que debes conocer para comunicarte con el resto de jugadores.

Por ejemplo, uno de los más importantes es 'Ace', significa que todos los miembros de un equipo han sido eliminados, han muerto.

El término 'AFK', ausente del teclado. Desde que LoL incluyó el nuevo sistema de AFK si se detecta que hay uno en tu equipo se puede votar para rendirse, tras los primeros 10 minutos. El siguiente término es 'Aspectos' o 'skins' y es la piel o apariencia de los campeones. Se compran con Riot Points o dinero real.

'Aram', All Ramdom All Mid, es el modo de juego que tiene un único carril y en el que los participantes no pueden elegir su campeón por el emparejamiento estándar.

'Backdoor', es una estrategia que consiste en aprovechar la debilidad del enemigo para atacar sus estructuras. Algo así como “entrar por la puerta de atrás”.

La expresión 'BrB', Ahora vuelvo. Estarás ausente durante unos minutos pero volverás a terminar la partida.

'Banneado', este es fácil de entender, significa prohibido, es un término utilizado para referirse a algún jugador al que se le ha prohibido entrar en la partida, los motivos pueden ser diversos.

'Jungla', se puede considerar la zona del mapa más complicada para los inexpertos. Muchos recovecos y calles y la misión del jungler es derrotar los campamentos de los monstruos que vaya encontrando a su paso.

'Divear', atacar una torre enemiga aun sabiendo que es una opción arriesgada. 'Farmear': Este término se refiere básicamente a conseguir experiencia y oro, es fundamental.

'Gankear', recorrer el videojuego acompañado de varios jugadores para ir acabando con los jugadores solitarios que se encuentren.

'Pokear', empujar y atacar a los rivales. Al contrario que Divear, pokear implica poco riesgo. 'Runas Reforjadas', tendremos que obtener runas para poder personalizar los campeones y mejorar sus habilidades.

Súbditos, también se conocen como Minions y son los pequeños seres aliados o enemigos que recorren las calles. Se generan automáticamente. 'Summoner', el Invocador, el jugador. Tú. Es el nombre con el que se conoce a los jugadores de la comunidad LoL.

La última expresión que debes conocer es 'Surrender', si presionas este botón te estás rindiendo. Permite a los invocadores terminar el juego antes de tiempo si por ejemplo ven que la derrota es inevitable.

Como has podido observar son muchos los términos que tener en cuenta para poder comunicarte correctamente con tus compañeros, aunque la mayoría de jugadores los tiene muy interiorizados, y si este juego te engancha, aprenderlos es lo de menos.