Las atletas españolas critican el Mundial de Doha a su llegada a Madrid: aseguran que compitieron al límite por las altas temperaturas. "No se ha disfrutado porque se pasaba mal, las condiciones eran un poco inhumanas... no solo en la marcha y maratón, sino también se está viendo en la pista. Un poco triste este Mundial", dice la marchadora María Pérez.

Así lo confirma el mítico García Bragado: "Se está rozando el límite". La marchadora Julia Takacs, también indignada con la decisión de Catar: "Da pena, pero nosotros no pintamos mucho en estas decisiones".

La atleta Marta Pérez, clasificada para las semifinales de 1.500m, también ha criticado al Mundial de Doha, una prueba a la que califica como "artificial". Se pregunta qué hacen compitiendo allí.

"No sé qué hacemos aquí. Esto es un Mundial que se está corriendo de forma artificial. Son artificiales las condiciones ambientales, creadas por el aire acondicionado en el estadio, como son artificiales las fechas forzadas, que trastornan la temporada de los atletas", asegura.

Además, la soriana asegura no "inspirar a nadie" a practicar atletismo. "En este país una mujer, yo misma, no puede inspirar a otras mujeres a hacer atletismo porque las mujeres que me están viendo no tienen esa posibilidad, por cuestión cultural, de hacer lo que yo hago".