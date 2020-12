Tyler Wright, la primera surfista que compite bajo la bandera LGTB: "Alex no me dejó morir"

Tyler Wright es una luchadora. Junto al gotero, enferma en la cama, su tabla de surf a la que estuvo año y medio sin poder subirse. Un tiempo que aprovechó para desvelar su gran secreto: es bisexual. Con el orgullo de la bandera arcoiris acaba de conseguir un 10 en Hawái.

Una larga enfermedad apartó durante año y medio a la surfista australiana Tyler Wright de las competiciones: "Me rompía todos los días". 18 largos meses postrada en la cama, con fuertes dolores y pegada a un gotero que colgaba de su tabla: "Continúo recuperándome de la Influenza A".

La bicampeona del mundo aprovechó sus meses de ausencia para presentar al mundo a su gran secreto: "Alex es mi primera relación". Ya no están juntas pero Tyler no olvida lo que hizo por ella: "Millones de gracias a Alex por no dejarme morir".

Sigue siendo una de las mejores

Y ahora, en Hawái, como si nunca se hubiese ido... ha dejado claro que sigue siendo una de las mejores y ha conseguido un 10: "Como orgullosa mujer bisexual de la comunidad LGTB y australiana, estoy encantada de poder representar a ambos este año".

Convirtiéndose así en la primera surfista en competir bajo la bandera del orgullo.