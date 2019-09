La leyenda del rugby galés Gareth Thomas ha comunicado con un mensaje a través de su Twitter que es portador del virus VIH.

El que fuera cien veces capitán de los British Lions ha hecho publico un vídeo con el siguiente mensaje: "Soy Gareth Thomas y quiero compartir mi secreto con vosotros. ¿Por qué? Porque es mi decisión hacerlo, y no los mails que hacen mi vida un infierno, tratando de contarlo antes de que yo lo hiciera, y porque yo creo y confío en vosotros. Estoy viviendo con el VIH. Ahora tenéis esta información, que me hace extremadamente vulnerable pero no me hace débil".

A sus 45 años Thomas no sólo ha comunicado que lleva dos años siendo portador de la enfermedad. Además, ha aprovechado su mensaje para contar que sufrió unas amenazas que le hicieron llegar a pensar en suicidarse. "Querer la muerte era un pensamiento natural y sentía que era la manera más fácil de salir", dijo.

Ante esta declaración este histórico del rugby ha recibido el apoyo de la Casa Real británica: "Gareth, ¡eres una absoluta leyenda! Al compartir tu historia y tu condición de seropositivo, estás salvando vidas y destrozando el estigma enseñando que se puede ser fuerte y resistente mientras tienes SIDA", le ha dicho el principe Harry en un mensaje.

Thomas no sólo es una leyenda por ser un gran jugador de rugby. Fue además, el primer jugador de este deporte en confesar su homosesualidad. Por eso, en este vídeo comunica también que su pareja, Stephen, no es portador del VIH.