La angustiosa imagen de un parapente que se congela al atravesar una nube

La imagen es espectacular: era un tranquilo vuelo en Rumanía hasta que el parapentista se mete en una nube.

Cuando consigue salir, su parapente está totalmente congelado. La imagen está dando la vuelta al mundo alarmando a los expertos.

Porque Lazlo Dancs, nuestro experimentado parapentista, mantiene en todo momento la calma e incluso limpia la cámara para grabarlo todo bien.

Los expertos nos tranquilizan: pese a lo llamativo de la imagen, no es nada peligroso: "Porque estén congeladas las líneas, no pasa nada [...] Se quita los guantes, para mover mejor las lineas, que no se pueden romper", dice Nicolás González, director de la escuela 'Madrid al Cielo'.

"Se le ve que está volando normalmente, sin problema, si él suelta todo sigue volando", nos cuenta.

Sería una situación complicada para alguien que no supiera volar; la única imprudencia del parapentista rumana es meterse en la tormenta: "No se puede subir por encima de la nube".