Empezó a correr a los 64 años; de eso hace ya casi 30. Comenzó tarde pero no ha parado de ganar. La última carrera también batió un récord: fue campeón del mundo de 400 metros en Polonia.

"Yo no me había enterado, cuando llegué a la meta me di la vuelta y vi que había hecho un minuto 43 segundos", comentaba Marcos sobre el récord conseguido en Polonia.



A sus 90 años, Marcos está hecho un chaval, dice: "Físicamente siempre me he encontrado muy bien", afirma Bermejo. Había practicado varios deportes en su juventud: boxeo, ciclismo, futbol...

Lo de ser atleta le vino casi por casualidad. "JM Abascal me animó a correr y enseguida empecé a ganar a gente 20 años más joven que yo", cuenta Marcos Bermejo.



No perdona su entrenamiento, ni su buena alimentación, se cuida mucho y de eso se encarga Mercedes, su señora, la que le aguanta su mal humor. De momento... no piensa en el retiro.