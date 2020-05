La esclerosis múltiple no ha impedido a Alberto García completar su ascensión al Naranjo de Bulnes

A los 17 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Ahora Alberto García tiene 39 años y ha logrado completar la ascensión al Naranjo de Bulnes.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que no ha podido con el sueño de Alberto. Su afán de superación y su gran fuerza de voluntad le han llevado hasta el éxito.

Alberto ha tenido que pelear mucho con su enfermedad antes de poder escalar el Naranjo de Bulnes, pero 30 años después de que le diagnosticaran esclerosis múltiple, lo ha logrado.

"Su gran pasión era ser piloto de aviones y ahí fue cuando le dijeron que tenía algo con respecto a la esclerosis", asegura su hermano, Francisco García.

"No puedes hablar, no ves bien, no puedes mover las piernas", reconoce el propio Alberto, todo un ejemplo de superación y de que si se quiere algo y se trabaja, se puede conseguir. La esclerosis es una enfermedad muy común en España. En 2019, cada semana se diagnosticaban 35 casos.