Kristen Hollinghaus Seninger, la estadounidense que ha completado un maratón sobre una cinta mientras teletrabaja

Si correr un maratón es un auténtico reto de resistencia, imagina hacerlo sin salir de casa y mientras se teletrabaja. Eso es lo que ha logrado Kristen Hollinghaus Seninger, una estadounidense y tiktoker de 24 años que ha logrado completar los 42,19 kilómetros usando la cinta de correr de su casa.

"No me gusta estar sentada en la silla ocho horas seguidas. Así que quería añadir la cinta de andar a mi rutina, ya fuera caminar un par de horas al día o un par de horas a la semana", explicaba Hollinghaus Seninger a Runner's World US.

El primer paso lo dio el pasado 26 de octubre, cuando Kristen Hollinghaus Seninger recorrió media maratón (21 kilómetros) andando sobre su cinta de correr. Eso animo a esta estadounidense a tratar de recorrer la distancia de un maratón.

"Quería volver a hacer una locura, me apetecía. La gente corre maratones todo el tiempo, así que me dije, andar no puede ser tan malo. Y me propuse hacer los 42,195 km caminando durante mi jornada laboral", cuenta Kristen Hollinghaus Seninger.

Dicho y hecho. La tiktoker estadounidense no lo dudó y grabó su nuevo reto en un vídeo colgado en su cuenta de la popular red social. Arrancaó sobre las 8:15 de la mañana. En las tres primeras horas ya logró cubrir 19,6 kilómetros, una gran media teniendo en cuenta que solo andaba.

Tras un parón para comer e ir al baño, esta joven estadounidense tuvo que sortear el primer problema: una ampolla en el talón. Pero nada iba a frenar a Kristen Hollinghaus Seninger: tras otra hora había alcanzado los 25 kilómetros. Ya nada frenó a la tiktoker estadounidense, quien completó la distancia del maratón a las 16:39 horas, algo más de ocho horas desde su salida a primera hora de la mañana.

Tras lograr este hito, ahora se plantea repetir el reto, pero cubriendo la distancia entre la costa este y oeste de Estados Unidos.

"Me he planteado caminar de costa a costa con mi cinta de caminar. Obviamente, no estaría caminando físicamente de costa a costa, pero podría hacer un seguimiento de mi kilometraje y hacer actualizaciones semanales de lo lejos que he caminado", explica Kristen Hollinghaus Seninger.