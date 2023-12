Ken Stornes rompe el récord de salto mortal con una caída en plancha de 40,5 metros

El noruego Ken Stornes rompió este domingo el récord de salto mortal con un escalofriante clavado en plancha desde 40,5 metros de altura. La gesta ha revolucionado el mundo de salto y ha dejado anonadados a sus seguidores en redes sociales.

Este 'último vikingo' aparece encaramado a una plataforma colocada en un acantilado antes de lanzar una piedra para comprobar la caída y romper la tensión superficial del agua. A continuación, sin pensárselo dos veces, salta a las aguas de Stryn, en Noruega.

Stornes aterriza en plancha contra el agua a unos 100 kilómetros por hora. La razón es que la puntuación de los jueces de esta disciplina es mayor cuanto más cerca esté el saltador de impactar en el agua con el estómago expuesto.

"Nuevo récord del mundo, 40,5 metros. Una vez más devolvemos el récord de salto mortal a Noruega, a donde pertenece. ¡Ha sido una locura!", escribió el propio Stornes en el pie de foto de la secuencia.

No es la primera vez que Stornes bate el récord de salto mortal. No obstante, hay que aclarar que este 'último vikingo' no hace las cosas a lo loco: este exmarine sabe que una mala caída podría incluso hacerle perder el conocimiento.