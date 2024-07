Matthew Dawson se amputa un dedo para poder participar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Hay deportistas que, literalmente, darían un dedo por estar en unos Juegos Olímpicos. El jugador de hockey sobre hierba australiano Matthew Dawson es la prueba de ello: le amputaron la parte superior del dedo anular para asegurarse poder competir en París 2024 a finales de este mes.

Dawson se rompió el dedo anular de la mano derecha en el período previo a París 2024, lo que podría haber puesto en duda su participación olímpica. Sin embargo, el joven de 30 años optó por amputar la parte afectada en lugar de enyesarla para asegurarse su plaza en París.

"La mejor opción para mí era quitarme la punta del dedo"

Dawson sostiene que la decisión fue cuidadosamente meditada: "En ese momento tomé una decisión informada con el cirujano plástico, no solo por la oportunidad de jugar en París, sino también por la vida después", dijo Dawson a 7NEWS. "La mejor opción para mí era quitarme la punta del dedo. Es un cambio en este momento y un desafío emocionante, supongo".

"No tuve mucho tiempo para tomar la decisión. Ya había tomado la decisión y luego llamé a mi esposa y ella me dijo: 'No quiero que tomes una decisión apresurada', pero tenía toda la información que necesitaba para tomar la decisión no para París sino para la vida después. Espero que no me lleve demasiado tiempo volver a estar en forma", abundó.

Elogiado por su entrenador

El entrenador del equipo australiano, Colin Batch, elogió la decisión de Dawson como una increíble muestra de compromiso: "Dawson ha vuelto a entrenar. Sin duda ha puesto el listón muy alto para cualquiera que se rompa un dedo en el futuro, pero hay que felicitar a Matt; ha tomado esa decisión y, obviamente, está muy comprometido con jugar en París".

Australia se enfrentará a Argentina, campeona en Río de Janeiro 2016, en su primer partido de París 2024 el 27 de julio. No es la primera vez que Dawson, que formó parte de la selección que ganó una medalla de plata en Tokio 2020, sufre una lesión grave: en 2018 casi pierde un ojo tras ser golpeado por un stick de hockey.

