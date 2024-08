María Pérez consigue la tercera medalla para España con la plata en la final 20 km marcha de los Juegos Olímpicos

La tercera medalla del medallero olímpico español, y segunda de la mañana, ya tiene nombre y apellidos: María Pérez. La atleta gaditana ha conseguido la plata en la final de 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos este jueves.

Tras una marcha marcada por la exigencia en Trocadero, la atleta española ha conquistado la segunda fila en 1h26'19. En el último kilómetro, la atleta granadina luchó por el primer puesto y acortó distancia con Jiayu Yang, pero la atleta china fue letal y llegó a la línea de meta con 25 segundos de ventaja.

"Sabe a gloria"

La deportista española llegó a la cita olímpica con el título de vigente campeona mundial de 20 y 35 km marcha. Tras un año de complicaciones físicas, esta medalla supone un símbolo de superación por parte de María.

La andaluza vivió su lesión más importante el año pasado tras sufrir una fractura de la vertiente izquierda del sacro que la sacó del mundo del atletismo durante tres meses. Este 2024, tras 12 meses de entrenamiento, María contrajo un virus que afectó a su sistema inmune y empeoró su salud física. Sin embargo, varios meses después consigue la plata.

En declaraciones tras la competición, María ha admitido haber tenido "un año difícil": "Me ha costado, pero lo he conseguido". Tras quedar cuarta en los Juegos Olímpicos de 2020, la andaluza ha afirmado haberse quitado una espina con este triunfo: "Sabe a gloria".

Segunda medalla de día

La segunda medalla de España también tiene nombre y apellidos: Álvaro Martín. El atleta extremeño ha conseguido el bronce en la final de en la categoría masculina 20 kilómetros marcha.

De esta manera, el deportista español, doble campeón de Europa y doble del mundo, ha conseguido el triunfo que le faltaba en su palmarés. En declaraciones al finalizar la prueba, Álvaro Martín ha afirmado que para él "es el oro que podía conseguir".

"Hoy Ecuador estaba dos pasos por delante y el brasileño Caio Bonfim, con dos tarjetas, me iba controlando, y al final he tenido que sufrir a más no poder porque Massino Stano estaba ahí. Quería intentar disfrutar el último momento, pero hasta los últimos cinco metros no me he atrevido a coger la bandera", ha expresado.