Las triatletas explotan contra la organización de los Juegos tras competir en el Sena: "Se han reído de nosotras"

Las condiciones de salubridad de las aguas de río Sena han sido un punto de polémica que se remonta a los meses previos a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La suspensión de dos entrenamientos consecutivos de natación para triatletas debido a la mala calidad del agua hizo crecer la preocupación y la incertidumbre sobre sí las pruebas se llevarían a cabo. Finalmente, este miércoles, el Sena ha acogido el triatlón individual femenino, aunque las participantes han mostrado su descontento con la organización de París 2024.

"Para nada han pensado en las atletas"

Las representación olímpica de España en esta prueba ha sido por parte de Anna Godoy (17ª) y Miriam Casillas (33ª). Las triatletas han denunciado la mala organización de la competición respecto las irregularidades y a la malas malas condiciones del agua.

"Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido", ha afirmado Godoy, en declaraciones a 'Marca Radio'. Unas palabras que ha respaldado su compañera, Miriam Casillas: Está pasando en cada carrera que se tiran antes y no puede ser porque nos perjudican a las legales. Me han ahogado y me he quedado bastante tiempo debajo del agua. Creo que va en contra de los valores del deporte".

"Para nada han pensado en las atletas. Aquí se ha pensado más en el escenario, en la imagen, en que quede bonito y en vender en el Sena, que es lo que querían los Juegos de París desde la inauguración, y no se ha pensado nada en la salud de los atletas", ha expresado la triatleta española.

"No se ha pensado nada en la salud de los atletas"

Los atletas piden sanciones

La ex gimnasta rítmica española, subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Lourdes Mohedano, ha publicado en su red social de 'X' un mensaje de apoyo a las triatletas.

"¿Y si empezamos con la sanciones? Esto no puede quedar así. Desde el primer momento el triatlón de #Paris2024 ha tenido problemas. ¡Ánimo, compañeras!" ha publicado, junto a un vídeo del pitido inicial.

