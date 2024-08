Los Juegos del 'casi': España suma 9 cuartos puestos y 51 diplomas en total en París 2024

El equipo olímpico español ha terminado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con 18 medallas y 51 diplomas, superando las 17 preseas de Tokio 2020 y de Río de Janeiro 2016. En total, nuestros deportistas se han colgado cinco oros, cuatro platas y nueve bronces en la capital gala.

Los oros llegaron de la mano de la selección femenina de waterpolo, la selección masculina de fútbol, el 49er de Florian Trittel y Diego Botín, el relevo mixto de marcha con María Pérez y Álvaro Martín y el triple salto de Jordan Díaz.

Por su parte, subieron al segundo escalón del podio Ayoub Ghadfa en boxeo (+92 kg), María Pérez en los 20 kilómetros marcha, el equipo femenino de baloncesto 3x3 y Carlos Alcaraz en el torneo individual de tenis.

Los nueve bronces los lograron Fran Garrigós en judo (-60 kg), Álvaro Martín en 20 kilómetros marcha, Sara Sorribes y Cristina Bucsa en el dobles femenino de tenis, el equipo de natación sincronizada, Enmanuel Reyes Pla en boxeo (-92 kg), Pau Echániz en K1 slalom, el K4 de Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo, el C2 de Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno y la selección masculina de balonmano.

Pero donde realmente reina España es en diplomas olímpicos. Además de las 18 medallas, España se ha hecho con 51 diplomas olímpicos, de los que nueve corresponden a cuartos puestos y 20 a quintas posiciones.

España, 15ª en el medallero

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, sigue pensando que las 22 medallas de Barcelona'92 "son salvables" y puso un "diez" al equipo español en unos Juegos en los que concluyó en el decimoquinto lugar en el medallero.

"Hemos quedado por debajo de las expectativas y hay deportes que las han cumplido y otros que no"

"Quiero felicitar al equipo olímpico español. Todos los que han competido, hayan sacado medalla, diploma o no hayan quedado entre los ochos primeros, han dado lo máximo. Hemos quedado por debajo de las expectativas y hay deportes que las han cumplido y otros que no", manifestó en rueda de prensa en la Casa de España del COE en París.

Alejandro Blanco subrayó que los Juegos Olímpicos presentan más variables que otras competiciones como los Mundiales y Europeos. "Hemos superado el número de medallas de Tokio y Rio. No es el resultado esperado, pero es bueno porque la competencia ha aumentado. Decir que un deportista que no ha sacado medalla ha fallado no lo acepto", indicó.

En este sentido, el máximo responsable del olimpismo nacional recordó que en los Juegos no vale la teoría: "Estamos hablando de deporte. Esto es deporte y unos ganan y otros caen", dijo poco después de repasar el balance.

383 deportistas españoles

Además, de los 383 deportistas españoles en Paris 2024, 190 hombres y 193 mujeres, el noveno país en el número de clasificados, 87 de ellos con medalla y 221, el 57 por ciento entre los ocho primeros. "Antes de llegar aquí pensábamos que España podía y debía batir el récord de las 22 medallas, pero la competición es la que es. Nos hemos quedado a la puerta de varias medallas. Es mejor 20 que 18, pero no tengo más que palabras de agradecimiento", apuntó.

Después de las 22 medallas en Barcelona, España ganó 17 en Atlanta '96 y 11 en Sydney en 2000, 20 en Atenas en 2004 y 19, 20, 17 y 17 desde Pekín hasta Tokio 2020. "Ese es el nivel que tenemos. Cuando hablamos de resultados tenemos que hablar de qué forma hay que dar el salto. Esas 22 medallas son salvables, estamos tan cerca, y, a veces, tiene que ver con una milésima", analizó.

Todos los diplomas olímpicos de España

Vela: Jordi Xammar y Nora Brugman, 470 (cuarta plaza)

Atletismo: Quique Llopis, 110 metros vallas (cuarta plaza)

Tiro olímpico: Mar Molné, foso olímpico (cuarta plaza)

Hockey hierba: Selección masculina (cuarta plaza)

Ciclismo: Albert Torres, ómnimum (cuarta plaza)

Bádminton: Carolina Marín (cuarta plaza)

Piragüismo: Cooper y Del Río, K2 500m (cuarta posición)

Fútbol femenino: Selección española (cuarta posición)

Piragüismo: Antía Jácome, C1 200 (cuarta posición)

Piragüismo: Miquel Travé, C1 slalom (quinta plaza)

Judo: Laura Martínez, categoría -48 kg (quinta plaza)

Judo: Ai Tsunoda, categoría -70 kg (quinta plaza)

Judo: Nikoloz Sherazadishvili, categoría -100 kg (quinta plaza)

Judo: Tristani Mosakhlishvili, categoría -90 kg (quinta plaza)

Boxeo: Rafael Lozano, categoría 51 kg (quinta plaza)

Boxeo: José Quiles, categoría 57 kg (quinta plaza)

Tiro olímpico: Fátima Gálvez, foso olímpico (quinta plaza)

Remo: Jaime Canalejo y Javier García, dos sin timonel (quinta plaza)

Remo: Aleix García y Rodrigo Conde, doble scull (quinta plaza)

Taekwondo: Adrián Vicente, categoría -58 kg (quinta plaza)

Taekwondo: Javier Pérez, categoría -68 kg (quinta plaza)

Voleibol: Daniela Álvarez y Tania Moreno, vóley-playa (quinta posición)

Voleibol: Adrián Gavira y Pablo Herrera, vóley-playa (quinta posición)

Golf: Jon Rahm (quinta plaza)

Surf: Nadia Erostarbe (quinta plaza)

Atletismo: Mohammed Ataoui, 800m (quinta posición)

Tenis de mesa: María Xiao y Álvaro Robles, dobles mixto (quinta posición)

Tenis: Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, dobles mixto (quinta posición)

Atletismo: Ana Peleteiro, triple salto (sexta plaza)

Piragüismo: Estefanía Fernández, Carolina García, Sara Ouzande y Teresa Portela, K4 500 m (sexta plaza)

Natación: Hugo González, 100 metros espalda (sexta plaza)

Natación: Hugo González, 200 metros espalda (sexta plaza)

Natación: Adrián Abadía y Nicolás García Boissier, salto trampolín 3 m (sexta plaza)

Ciclismo: Mavi García, ciclismo en ruta (sexta plaza)

Tiro con arco: Elía Canales y Pablo Acha, equipo mixto (sexta plaza)

Piragüismo: Jácome y Corbera, C2 500 m (sexta posición)

Atletismo: Yulenmis Aguilar, jabalina (sexta posición)

Waterpolo masculino (sexta posición)

Atletismo: Laura García-Cano, 20 km marcha (séptima plaza)

Remo: Aina Cid y Esther Briz, dos sin timonel (séptima plaza)

Gimnasia: Ray Zapata, ejercicio de suelo (séptima plaza)

Skateboarding: Naia Laso (séptima plaza)

Hockey hierba: Selección femenina (séptima plaza)

Escalada: Alberto Ginés (séptima posición)

Natación: Iris Tió y Alisa Ozhogina, artística (séptima posición)

Remo: Dennis Carracedo y Caetano Horta, doble scull ligero (octava plaza)

Escalada: Leslie Romero (octava plaza)

Triatlón: Alberto González (octava plaza)

Trampolín: V. Antolino, 3 m (octava plaza)

Madison: Albert Torres y Sebastián Mora (octava plaza)

