Judith Corachán gana la Virtual Ironman VR5 Pro Challenge durante la pandemia de coronavirus

Judith Corachán en la prueba femenina, y el inglés Joe Skipper, en la masculina, con Eneko Llanos, segundo, fueron los vencedores del virtual Ironman VR5 Pro Challenge, disputado este fin de semana, y que contó unos 15.000 inscritos en plena pandemia de coronavirus.

La prueba consistió en recorrer 90 kilómetros un total de 90km del circuito ciclista del Ironman 70.3 Boulder utilizando la plataforma de realidad aumentada de Rouvy, y contó con la participación de ocho profesionales, cuatro mujeres y cuatro hombres, durante la crisis del coronavirus.

Judith Corachán fue la ganadora, por tan solo dos segundos de ventaja, con un tiempo final de 2 horas, 24 minutos y 12 segundos. La estadounidense Jackie Hering terminó segunda, mientras que la canadiense Paula Finlay cerró el podio en 2:30:23. La británica Kimberley Morrison completó el grupo parando el cronómetro en 2:38:28.

Llanos, segundo en categoría masculina

En categoría masculina, Joe Skipper fue el mejor, al completar los 90 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 51 segundos, seguido e Eneko Llanos, que lo hizo a 5:28. El tercer puesto fue para el estadounidense Eric Lagertrom, con 2.16:44.

El cuarto profesional que tomó esta salida virtual, el belga Bart Aernouts, tuvo problemas de conectividad durante la carrera, pero pudo regresar a la competición de manera no oficial al resolver el problema, informa la organización, que destaca que el inglés Will Draper, atleta no profesional, que no forma parte del desafío oficial Ironman VR5 Pro, obtuvo el segundo mejor crono de la jornada con 2:08:20.

Draper, como todos los demás atletas registrados de Ironman VR, competía junto a los profesionales al iniciar sesión en la plataforma Rouvy.

Alrededor de 15.000 atletas de 123 nacionalidades se registraron para competir en la carrera. Más de 85.000 personas de todo el mundo se unieron en la plataforma Ironman Virtual Club.