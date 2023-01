Juan Postigo se coloca líder del Circuito Europeo de Golf Adaptado

Algo tiene Cantabria que ya cuenta con dos precursores en el mundo del golf. Severiano Ballesteros, el genio de Pedreña, es uno de ellos. El otro, Juan Postigo: "Al menos soy el pionero, eso ya no me lo puede quitar nadie. Ser referencia, me lo tendré que ganar al igual que hizo Seve".

Porque uno de los admiradores de Ballesteros, es ahora mismo el líder del circuito europeo de golf adaptado. Postigo consiguió la victoria en su primer campeonato del año disputado en Abu Dabi. Un triunfo que no solo le coloca como líder del campeonato regular, también le aúpa al cuarto puesto en el ranking de los mejores jugadores del mundo.

El Golf nos iguala a todos

Postigo compite con otros jugadores como el, personas que sufren algún tipo de discapacidad, en su casó nació con una deformación congénita en la pierna derecha pero en el golf, la discapacidad se iguala. "El primero del ranking tiene parálisis cerebral y el segundo un problema de estatura. También hay varios como yo, con problemas en la pierna, al final hace que a pesar de las distintas discapacidades podamos competir entre nosotros".

Sus comienzos en el deporte

El amor por el golf le hizo pasar al campo de prácticas desde su trabajo en una tienda de golf en Santander. Horas de entrenamiento en el campo, y también en un gimnasio para fortalecer su musculatura le han permitido desarrollar un golpe de bola único.

"Me dicen que le pego casi igual que un profesional del Tour"

"La forma en la que le pego la bola se asemeja mucho a cualquier otro jugador de muy alto nivel. Eso llama la atención a pesar de mi discapacidad", apunta.

Jordan Spieth alucinó con el "drive" de Postigo

El Cántabro lo pudo comprobar en un pro-am disputado durante el abierto británico. Provocó gritos de admiración el pegar un drive en medio de la calle del mítico "Road Hole" de Saint-Andrews, en Escocia. Jordan Spieth, ganador de 3 grandes de golf, incluido un British Open, miró al joven Postigo alucinado. Y eso, majors, es precisamente a lo que apunta Postigo.

"Este año se disputan dos grandes en nuestro circuito, el British Open y el U.S. Open. Me gustaría hacer un buen papel en ambos", avisa.