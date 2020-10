Josep Maria Bartomeu sobre su dimisión del F.C Barcelona: "Ha valido la pena servir a este club"

"Comparezco hoy para comunicar mi dimisión y la de toda mi junta directiva", así ha comenzado la rueda de prensa Josep Maria Bartomeu tras la reunión de la junta directiva del F.C Barcelona. Bartomeu asegura que su idea de dimitir es una " decisión meditada y consensuada".

Acusación a la Generalitat

"La Generalitat exige que la votación sea descentralizada. Raso y corto. No hace ninguna mención a los 15 días para organizar la complicada logística necesaria para esta votación en 21 sedes", explica Josep Maria Bartomeu sobre la elecciones a la presidencia del F.C Barcelona.

Josep Maria Bartomeu acusa a la Generalitat de "lavarse las manos sin pensar en las consecuencias de su decisión". El que fuera presidente del F.C Barcelona califica de " irresponsable" la decisión de la Generalitat de no contemplar el aplazamiento del voto de censura.

"Estas decisiones, además de contradictorias, son irresponsables. Nosotros sí actuamos con responsabilidad y en la situación actual no se puede convocar una votación" ha reclamado Bartomeu que ha criticado con dureza la decisión de la Generalitat.

"Dimitimos inmediatamente de nuestras funciones. Dejaremos el club en una comisión gestora, que no tiene garantía de poder celebrar elecciones", ha afirmado Josep Maria Bartomeu en la rueda de prensa.

Una dimisión esperada

Tras presentar a los medios la dimisión en el cargo presidencial del Barcelona, Josep Maria Bartomeu ha querido recordar que "la voluntad de la junta no ha sido perpetuarse en el poder. ¿Que por qué no dimitimos antes? Tras la eliminación en Champions lo más fácil era dimitir, pero era necesario tomar decisiones importantes que no podían recaer en una junta gestora".

También se ha referido en la rueda de prensa a los insultos y amenazas que han recibo él, su familia y la junta directiva. "Un club como el Barcelona debe tener un tránsito ordenado entre gobierno y gobierno, pero se ha insinuado en cambio que teníamos intereses ocultos y que queríamos evitar avalar. Afirmaciones falsas y fundamentadas en intereses políticos y electorales".

"Hay que pasar página" ha cerrado Bartomeu que seguirá siguiendo las andanzas del F.C Barcelona. "Son los socios quienes deciden nuestro futuro. El Barcelona es el club más querido del mundo".