Josep Betalú, en busca de su 5º Titan Desert tres meses después de su operación de clavícula

El sonido del dolor, ese 'crack' que escuchan los deportistas cuando se rompen. No es solo una lesión, es todo lo que la envuelve. Desde ese momento en el que se oye el dichoso sonido que nadie quiere sentir, empieza un calvario. Aceptación, espera, operación, recuperación,...

"Una carrera única en el mundo"

De esto sabe, y mucho, Josep Betalú, ciclista que frecuenta anualmente la Titan Desert, la prueba ciclista más dura del mundo que se celebra en el desierto de Marruecos: "Una carrera que sin lugar a dudas es única en el mundo". 600 kilómetros de travesía llenos de altibajos. Fue precisamente en la edición del año pasado cuando escuchó y sintió el famoso chasquido, el de una lesión.

Pulverizando los tiempos de recuperación

En su caso fue en la zona clavicular, una caída hizo que se rompiera la clavícula. No pudo ni terminar la etapa. Hace 3 meses se operó de una rotura del menisco que sufrió el pasado enero y ha roto los tiempos de recuperación: "Ahora tendría que empezar a pedalear y estoy a punto de competir en una Titan Desert".

Con una mentalidad inquebrantable

Evidentemente el factor físico es lo más importante durante el periodo de recuperación, pero la mentalidad es también fundamental. Jusep es consciente de que su manera de ser juega un papel clave: "Soy muy resiliente, intento aprovechar los peores momentos para hacerme más fuerte".

"Si no tuviera opción no estaría aquí. No estoy aquí para hacer bulto"

No cabe duda de que es una persona con las ideas muy claras, y en esta participación de la Titan Desert no iba a ser menos. Pese a que no se encuentra en su mejor condición física, él está seguro de que no va a ir a pasar el rato: "Si no tuviera opción no estaría aquí. No estoy aquí para hacer bulto".

Objetivo digno del que es parte de la historia de esta competición. Josep ha conseguido ganar 4 veces y si consigue lo que tiene en mente, la quinta victoria, se convertiría en el única de la historia de la prueba. Las condiciones no son las óptimas, pero él va con todo.

La adaptación, uno de sus puntos fuertes

La situación climatológica va a ser un condicionante a lo largo de los 6 días que dura la prueba. Las altas temperaturas a las que van a tener que hacer frente seguramente tengan repercusión en los resultados si no se gestionan bien. Pero eso, aparentemente, no será un problema para él: "Cuanto más adverso es el factor climatológico, mejor me adapto a él".

"A 50 grados no puedes ser frío y calculador. Tienes que ser más calculador que frío"

En ese aspecto tiene más ventaja que el resto de participantes, pero tendrá que tener en cuenta la estrategia de los demás, y la suya también. La planificación de las distintas etapas es clave, y más en las condiciones climatológicas en las que se llevan a cabo: "A 50 grados no puedes ser frío y calculador. Tienes que ser más calculador que frío", desvela.

Pese a las circunstancias de esta edición Josep Betalú tratará de volver a conquistar por quinta vez la prueba más famosa de resistencia ciclista. Buscará hacer historia en la Titan Desert y luchará contra los cuatro elementos si es necesario.