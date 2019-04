Jon Rham: "El número 1 es un objetivo y espero conseguirlo"

El golfista vizcaíno Jon Rham, cuarto jugador en el ránking mundial, ha confesado este martes en Getxo (Bizkaia) que le "gusta la presión" porque le "motiva" y le hace sacar su "mejor golf".

"Me encanta estar en esa situación, lo veo como algo parecido al que tenga el penalti en los últimos minutos. Me gusta, siempre me ha gustado la presión. Me motiva y me hace hacer mi mejor golf. En esos momentos decisivos solo veo la bola y el hoyo", ha dicho el jugador vizcaíno en una comparecencia ante los medios en una sala de la Real Sociedad de Golf de Neguri, su casas deportivamente hablando.

Acompañado por su padre, Edorta, y José Miguel Barrenechea 'Jota', del equipo de Jon en España, Rahm se ha mostrado "orgulloso" de concitar varias decenas de medios de comunicación, y "agradecido" al "seguimiento" que tiene "en España".

Vuelta a casa tras la temporada

En una vuelta a casa que considera "volver a las raíces", de las que no quiere desprenderse a pesar de vivir casi todo el año en Estados Unidos, Jon aseguro que "no" ha "cambiado nada" con los éxitos y que sigue siendo "un chico de pueblo, de Barrika, de aquí al lado".

También recordó que lo primero que quiso ser de mayor "fue portero del Athletic", de cuyo equipo es tan acérrimo seguidor que tiene en su casa de Arizona "la bandera" rojiblanca "en medio de los trofeos, porque es lo más importante".

Por ello, ha deseado más que pronosticado un "1-0" para él sábado en el Athletic-Real Madrid de San Mamés.

"Contra el Madrid, con 1-0 nos vale a todos", ha consensuado con los periodistas, todos conscientes del delicado momento del equipo bilbaíno. Aunque también ha desvelado que, ya "desde los 13 años", desde que jugaba ya más en serio a golf lo que ya quería ser es "golfista profesional".

Sobre su carrera, ha asegurado que en su primer año como profesional ha logrado "más de lo que pensaba" y para 2018, se ha mostrado especialmente ilusionado con "la Ryder" Cup y "las la Ryder de París".