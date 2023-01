Jon Rahm alucina con Gareth Bale: "No puedes ser tan bueno en el fútbol y en el golf, no me parece justo"

Jon Rahm, reciente campeón del American Express y que ha arrancado el 2023 ganando dos torneos, ha compartido nueve hoyos con Gareth Bale en el Pro-Am antes del Farmers Insurance Open. El golfista de Barrika alucina con el nivel golfístico del exjugador de fútbol.

"Le dije a Bale: 'no puedes ser tan bueno en el fútbol y en el golf al mismo tiempo, no me parece justo'", reconoció Rahm en rueda de prensa. Y es que el golfista español y ganador de nueve títulos en el PGA Tour se quedó impresionado por cómo juega Bale al golf.

"No se puede dedicar a una sola cosa y tener tanto talento para el golf. No es justo en absoluto", aseguró Rahm.

Y es que Gareth Bale anunció en sus redes sociales que se estrenará como golfista y disputará su primer torneo en el PGA Tour. En concreto, el ya exfutbolista disputará el PGA Tour AT&T Pebble Beach Pro-Am. Eso si, lo hará en el apartado de 'celebrities', al margen de los jugadores profesionales.

"En el momento en el que practique más, mejorará mucho"

"Está buscando jubilarse pronto y se puede decir que ama este deporte, ama el golf y realmente quiere llegar a jugar un poco más, así que espero que en el futuro lo vea más veces en el pro-am", indicó Rahm sobre Bale.

Jon Rahm aclaró que Gareth Bale no le pidió ningún consejo.

"Él no me ha pedido nada, ni debería, ya es lo suficientemente bueno. Como dije, ser un futbolista profesional no tiene nada que ver con ser tan bueno. Ya es lo suficientemente bueno", explicó Rahm.

"En el momento en el que practique más, mejorará mucho. Es un jugador muy, muy bueno", concluyo el golfista vasco.