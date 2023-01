Remontada épica de Jon Rahm para ganar en Hawái

El español Jon Rahm protagoniza una remontada de antología en Hawái. El de Barrika remontó este domingo siete golpes de desventaja, nueve de ellos en los últimos 17 hoyos, y se coronó campeón del Sentry Tournament of Champions, en Kapalúa (Hawai), con dos impactos de ventaja sobre el estadounidense Collin Morikawa.

Rahm acabó la última ronda con un excelente diez bajo par, para un total de -27 en los cuatro días, y aprovechó el bajón de Morikawa, que encadenó tres 'bogeys' consecutivos entre los hoyos catorce y 16, los primeros de su torneo, que le costaron el título.

El español se coronó con el octavo título de su carrera en el PGA Tour, el primero de 2023, lo que le permitió extender a siete su racha con al menos un título por temporada.

Ni Rahm se lo creía

Fue una remontada extraordinaria la de Rahm, aún más después de arrancar la cuarta ronda con un 'bogey' que le dejó a nueve golpes de un Morikawa hasta ese momento perfecto: "Si me dices después del 'bogey' que haría esto no sé si te creería, pero en ese momento no piensas en ganar, solo tienes que trabajar y hacer 'birdies' para coger ritmo", reconoció el español al acabar el torneo.