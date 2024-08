Joaquín Todo, de 54 años, nada durante 14 horas seguidas los 37 km que separan Menorca de Mallorca

Joaquín Todo se lanzó a las cristalinas aguas que separan Menorca de Mallorca para completar los 37 kilómetros a nado y sin neopreno. Comenzó por la noche y volvió a terminar de noche... casi 14 horas después de dar brazadas sin parar. Eso sí, en el tramo final el oleaje le puso las cosas muy difíciles.

14 horas nadando a los 54 años

Joaquín, de 54 años, completó esta hazaña sin neopreno y equipado solamente con un gorro y unas gafas. De esta manera ha podido cruzar las aguas abiertas del mar mediterráneo.

"El primer contratiempo fue meterse en el agua a las 6am"

Empezó de noche, a primera hora de la mañana (6:02): "El primer contratiempo es que te tienes que meter en el agua a las 6 de la mañana y está todo oscuro". A sus 54 años se ha convertido en el cuarto nadador en lograr completar esta prueba de 37 kilómetros entre Cap d'Artrutx (Menorca) y Cap des Freus (Mallorca) en un tiempo de 13 horas y 51 minutos.

Quería completarlo en menos tiempo

El nadador mostró su tremenda exigencia y aseguró que se puso el objetivo de completarlo en un tiempo inferior: "Quería hacerlo en 12 horas o 12 horas y media". Fue en el último tramo, ya con muchos kilómetros en el cuerpo, cuando comenzó uno de los peores momentos de la prueba al sufrir las inclemencias del viento y la llegada del oleaje.

Las condiciones empeoraron en los kilómetros finales

"Al final de la travesía, a partir del kilómetro 30 hasta el 37 se me levantó bastante el mar y fue muy complicado, había bastantes olas. Fueron cuatro horas terribles, el cuerpo empezaba a estar muy cansado para la llegada", explicaba Joaquín Todo a Antena 3 Deportes. No obstante, con el apoyo de los amigos y al ver la isla cerca de Mallorca no había nada que pudiera pararle (llegó a las 19:53): "Dos kilómetros quedan, vas muy rápido, eres un campeón", le decía su equipo desde el bote, que no se separó de Joaquín en todo el recorrido.

"El canal no fue ni más ni menos duro..."

¿Por qué se decidió a hacer este reto? "Pues la verdad es que se trataba de un reto que me propuse a principios de año y que me hacía mucha ilusión hacerlo... El canal no fue ni más ni menos duro de lo que me había imaginado y la realidad es que en las aguas abiertas tienes que estar preparado para todo y entrenar mucho antes de hacerla", contaba hace unas horas a 'Es Diari'.

El cruce del canal de Menorca es algo extraordinario, una travesía en la que estuvo muy bien acompañado y que muy pocas personas se atreven a realizar.

