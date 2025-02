Joaquín Candel, el tercer atleta del mundo en completar la Montane Yukon Artic Ultra en sus tres modalidades

El alicantino Joaquín Candel completó la Montane Yukon Artic Ultra, de 430 millas (692 km), en nueve días y 14 horas. Visitar Whitehorse (Canadá), no era nada nuevo para él ya que anteriormente había realizado el mismo recorrido pero en diferente modalidad. No obstante, la clasificación no tenía importancia.

"Es un reto personal. Yo no voy con el objetivo de ganar, para mi el logro es ver si puedo terminarla antes de que llegue al tiempo máximo", comenta Candel a Antena 3 Deportes.

Joaquín se ha convertido en el tercer atleta del mundo en completar la Montane Yukon Artic Ultra en sus tres modalidades: andando o corriendo, bicicleta y esquís. En 2019, decidió arrancar su andadura por Whitehorse, realizando la pequeña a pie.

"Empecé con la corta, que eran alrededor de 300 millas (alrededor de 480 km). Ya en 2023, la realizó con los esquís. Y, ahora, en 2025, la ha terminado en bicicleta, la cual considera más complicada. Cada carrera tiene su dificultad y es que el hecho de ir en bicicleta implica posibles problemas como el pinchazo de una de las ruedas, la congelación de la bomba de la bicicleta... El ir en bicicleta implica cargar con el factor mecánico y eso lo hace más complicado", señala Joaquín Candel.

Además, la cantidad de horas subidas a la bicicleta y la dificultad del camino en algunos tramos le provocó varias caídas a lo largo de todo el recorrido. "Llegas a un punto de cansancio en el que se te olvida como subirte a la bicicleta", bromea Candel.

Una hazaña sólo a la altura de los más valientes ya que las temperaturas no acompañan. A -40ºC bajo cero y con una sensación térmica de -18ºC, el alicantino bromeaba durante la videollamada con Antena 3 Deportes: "Espera que se me está congelando el dedo pulgar de la mano".

"Cualquier fallo puede sacarte de la carrera"

Un factor que hace más complicada la aventura que ha logrado el español. A cada 30 ó 40 km de la carrera, ponen un puesto de control en el que analizan las congelaciones de los participantes.

"Tienes que llevar mucho cuidado con los dedos de las manos y de los pies, con la cara. Cualquier fallo puede sacarte de la carrera", explica Joaquín.

Y es que dependen de los controles, ya que si los médicos ven mejor que el atleta abandone, por posible hipotermia, este se ve obligado a abandonarla, por seguridad.

El hecho de realizarla en Canadá le hace poder disfrutar de una increíble naturaleza. "Por el camino te encontrabas huellas de arces, escuchabas y veías a lobos, encima son lobos grandes", asegura Candel.

Una aventura que quedará marcada en su memoria y en la de muchos, al convertirse en la tercera persona del mundo en conseguirlo. Ésta última, la empezaron 47 atletas y sólo seis, Joaquín Candel entre ellos, la pudieron terminar. A día de hoy, el alicantino no tiene, de momento, otro objetivo en mente más que disfrutar de su familia y de su tierra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com