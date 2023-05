Jesús Casas, de segundo de Luis Enrique a seleccionador de Irak: "El objetivo es llegar al Mundial de 2026"

Quizá no mucha gente recuerde su nombre, pero Jesús Casas fue el segundo entrenador de Luis Enrique en la selección española desde 2019 a 2022. Hace más de un año abandonó el staff del asturiano y en noviembre del año pasado le llegó una oportunidad que no dejó escapar: ser seleccionador de Irak. "Sabía que por mi currículum, mi destino iba a ser exótico", afirma.

Casas ha pasado de la final de la Nations League y las semifinales de la Eurocopa a ganar la Copa de Naciones del Golfo en enero de este año. Ha caído de pie en el país asiático ya que se trata de un éxito que Irak no lograba desde 1988. "Éramos anfitriones y hacía cuarenta años que no ganaba. Así que fue muy celebrado", cuenta a Antena 3 Deportes de cómo vivió la final ante Omán.

Ayuda del embajador

El embajador español en Irak medió en su fichaje por la selección y le acabó convenciendo para emprender la aventura. "Me animó a vivir la experiencia. Me dijo que es un país que quiere crecer y que el ambiente es tranquilo". Una de las diferencias más palpables con el fútbol español y europeo es la ausencia de canteras y equipos de categorías inferiores: "No hay fútbol base, tienen fútbol de la calle".

Pese a todo, los aficionados se vuelcan con ellos en cada partido: "Son muy pasionales y muy futboleros". Y no duda en afirmar que "el fútbol es el deporte rey con muchísima diferencia".

Conflicto en el vestuario y el Mundial 2026

En un país con diversidad de corrientes del islam, una de las tareas más complicadas de Jesús Casas consistió en unir al vestuario: "Tenemos chiitas, sunitas, kurdos y exiliados que vienen de Europa". Con esta situación el staff trabajó para estrechar lazos: "Teníamos que ser una familia e ir todos a una".

"En el vestuario tenemos chiitas, sunitas, kurdos y exiliados"

Ahora, con un título bajo el brazo, es ambicioso y mira a la cita de Estados Unidos, México y Canadá: "El objetivo prioritario es llegar al Mundial de 2026".