Jalaiah Harmon, la adolescente de 14 años que creó el 'Renegade dance' y acabó actuando en el All Star

El 'Renegade dance' es la coreografía que ha cautivado a millones de usuarios en los últimos días en las redes sociales. Un baile lleno de ritmo y muy pegadizo que han bailado desde Kourtney Kardashian hasta la reina de Tik Tok Charli D'Amelio, pasando por la cantante Lizzo.

Un auténtico éxito del que muchos desconocían a su autora original. Jalaiah Harmon, una niña de 14 años originaria de Atlanta (Estados Unidos), es la mente creadora del baila más viral de la actualidad.

En un principio no tuvo el reconocimiento por su creación, pero desde su actuación en el All Star de la NBA todo el mundo ya sabe quién es esta dolescente de Atlanta, que ha llegado a cautivar hasta a 'The New York Times'.