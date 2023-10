Jackie Koorn, la culturista con más bíceps que Arnold Schwarzenegger

Muchos culturistas sueñan con tener los bíceps de Arnold Schwarzenegger: 58 centímetros de diámetro. Un tamaño a la altura de muy pocos. Y más, si eres una mujer. Pues bien, ahora la culturista Jackie Koorn le ha superado con sus 60 centímetros. "Dije: voy a crecer, y crecí. Yo me encuentro bien así. Me siento bien conmigo misma", cuenta Koorn. Ahora la neerlandesa de 33 años se está centrado otra vez en el kickboxing, deporte que practicaba hasta la pandemia.

¿Pero, qué le llevó a ser culturista? No poder realizar su deporte llevó a la conocida como chica 'Hulk' a decantarse por el culturismo, pasando de pesar 70 kilogramos a 160 en poco más de 3 años. Ha ganado más de 90 kilos, en su mayoría de músculo, pero sin perder sus curvas femeninas. Lo que ella cataloga como 'culturismo curvy', lo que le ha llevado a ser portada de revistas de moda. Aunque su parte favorita del cuerpo no son sus bíceps, si no su espalda, mostrándolo por sus redes sociales.

En los últimos dos años, la culturista ha ganado una fuerza descomunal, transformando prácticamente la mayor parte de su cuerpo en músculo: un 70%. Sus entrenamientos incluyen 100 flexiones de pecho 250 sentadillas y dos horas de entrenamiento de fuerza. Una auténtica animalada. Entrenamientos que le permiten levantar 150 kilos en peso muerto y 181 en press de banca.

La dieta de Jackie Koorn

Su dieta es igual de impresionante que sus entrenamientos. Y es que Koorn es capaz de digerir 2.200 calorías diarias: 8 huevos repartidos en varias comidas, granola y queso para el desayuno, pechugas de pollo y verduras en la cena.