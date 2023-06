Iván Cervantes recorre 4.012 kilómetros sobre una moto en 24 horas: "Estamos locos o qué"

Escuchar el sonido del teléfono, descolgarlo, escuchar una propuesta y colgar. No eres consciente pero tus planes acaban de sufrir un cambio, para bien, totalmente inesperado. Eso es lo que le sucedió a Iván Cervantes hace menos de 3 meses.

El 5 veces campeón del mundo de enduro recibió una llamada en la que se le ofreció intentar batir el Récord Guinness de la mayor distancia recorrida en 24 horas con una moto. Su reacción fue totalmente instintiva: "Bueno, bueno, bueno...pero esto es imposible. Estamos locos o qué".

"Why not? (¿Por qué no?)"