Los forenses del Instituto Anatómico Forense de Madrid no podrán ofrecer este viernes un informe preliminar de la autopsia del cadáver de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa ya que hay pruebas que todavía no son concluyentes. Han asegurado que los primeros resultados podrían tardar varias semanas. El informe preeliminar ya se encuentra en los juzgados pero no es concluyente debido a cómo se encontraba el cuerpo de la fallecida.

Los resultados de las pruebas toxicológicas y patológicas que están realizando los forenses podrían tardar varias semanas en llegar. En las pruebas patológicas se examinaran órganos de la fallecida mientras que en las toxicológicas la posible presencia de medicamentos que pudo ingerir.

La autopsia se realiza a instancias de la investigación que conduce el juez de Primera Instancia y de Instrucción número 5 de Collado Villalba, que ha mandado un forense al examen del cadáver. El cuerpo de la exmedallista olímpica se encuentra en avanzado proceso de descomposición.

Una vez que concluya el examen forense, el cuerpo será entregado a la familia. El juez ha autorizado el traslado que ocurrirá previsiblemente en la tarde de este viernes. Los parientes de Blanca han anunciado que incinerarán el cuerpo y los esparecerán por los siete picos . Su cadáver fue hallado el pasado miércoles en una zona próxima del Pico de La Peñota, una montaña ubicada en el valle de la Fuenfría de Cercedilla.