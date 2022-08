El increíble récord de un exgimnasta: hace una voltereta hacia atrás entre barras separados por 6 metros

Fue impresionante. Lo intentó una y mil veces. Saltar de una barra a otra, separadas por seis metros, y, claro no salía a la primera. Buscaba un récord del mundo. Y... reto conseguido. El nuevo 'récordman' mundial, Ash Watson, fue gimnasta profesional con Gran Bretaña. Es casi volar lo que hace y deja a todos ojipláticos. Es una de esas personas que desafía los límites humanos.

"¡Eres oficialmente increíble!", le dice el juez a Ash Watson porque ha batido su propio récord. Se trataba de hacer la voltereta hacia atrás más lejana entre dos barras horizontales.

Finalmente lo consiguió alcanzando los seis metros en tan solo dos meses de preparación. "Me hice pedazos", confesaba Watson tras la consecución de su récord. porque tuvo que hacer varios intentos con el mismo resultado fallido.

Última oportunidad para la historia

"Creo que me he dislocado el cuello", explicaba. Pero Ash no quiso lavarse las manos. Y lejos de rendirse volvió a hacer un nuevo intento de récord. Así que aprovechó su última oportunidad para hacer historia. Y lo consiguió.

Ahora podrá descansar con el título en sus manos y celebrar este récord Guinness.