La increíble historia de superación de Jarah Alhawamdeh, el alpinista de una sola pierna que llegó al campo base del Everest

Los 'ochomiles' se han convertido en un fenómeno masivo y así lo muestran las infinitas filas de gente que pueblan el K2 en los últimos días. Un paisaje inusual en esta 'montaña asesina' y más habitual en el prestigioso Everest, la cima más alta del mundo.

Nuestro protagonista de hoy en Antena 3 Deportes no llegó hasta lo más alto, pero sí hasta el campo base situado a 5.364 metros de altura. Y lo hizo con una sola pierna, tras sufrir la amputación de la otra en 2015 por culpa de un cáncer óseo.

Jarah Alhawamdeh, alpinista palestino, cuenta cómo esta pérdida le hizo acercarse a la escalada para enviar un mensaje al mundo: "se puede conseguir lo imposible". "Quiero mostrar a la gente que todo el mundo puede conseguir lo imposible, con una pierna o sin ella", afirma Jarah.

"Después de perder mi pierna empecé a escalar montañas para decirle al mundo que puedo hacer grandes cosas", añade el escalador, que ya es todo un ejemplo de superación y huye de las miradas de pena. "No quería que la gente me mirase con pena, perdí una pierna pero he ganado muchas más cosas", indica.

Doce horas de entrenamiento semanal

Jarah explica el duro entrenamiento al que se somete para poder acometer estos increíbles retos, entre los que se encuentra la subida al ya mencionado campo base del Everest. La ascensión al Kilimanjaro (5.895 metros) y al Monte Arabat (5.137) han sido otros objetivos cumplidos con éxito del palestino.

Para ello, el ejercicio físico y el perfeccionamiento de la técnica son fundamentales. El montañero entrena tres horas al día en cuatro sesiones semanales para poder tratar de "hacer lo imposible". "Entreno tres horas cada día cuatro veces por semana. Hago entrenamientos físicos y técnicos para escalar cada vez mejor", cuenta Jarah.