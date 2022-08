La historia de superación de la nadadora Júlia Pujadas tras superar la anorexia: "Se me fue de las manos y me obsesioné"

Julia Pujadas está en Roma para competir en los europeos de natación en los 200 metros mariposa. Una deportista que con solo 20 años ya sabe lo que es sufrir y que no ha se ha rendido ni en los peores momentos como la anorexia que tuvo que superar durante la pandemia.

Todavía no le es fácil a Julia Puyadas hablar de la anorexia que sufrió a las puertas de los Juegos Olímpicos: "Me propuse bajar de peso para estar en el mejor estado de forma posible, pero se me fue de las manos y poco a poco me fui obsesionando".

Esa obsesión se agudizó al estar encerrada en casa por la pandemia. "En lugar de evitar subir de peso lo que hice fue reventarme viva a hacer deporte y a comer muy, muy poco y me enfermé y adelgacé muchísimo", explica sobre la situación que vivió.

Vuelta a la piscina

Las redes sociales ni mucho menos le ayudaron. Cuenta que subía fotos en las que se le veía el cuerpo y donde pudieran ver que estaba adelgazando: "Estuve a nada de que me ingresaran".

Gracias a los psicólogos y a su familia ahora ha vuelto a hacer lo que más le gusta: nadar. Su consejo para superar la enfermedad: "Rodearse de gente que les quiera, que no estén solos y que no se lo callen sobre todo y no mientan". Porque a sus 20 años y desde estos Europeos le deseamos que de muchas alegrías a nuestra natación.