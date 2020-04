Hermanos pentatletas confinados en casa por el coronavirus: "Hay pique, a veces me gana"

Tienen la suerte de entrenar en casa, con rival y todo. Porque Aleix y Laura son petatletas y hermanos. Él, además, es médico y ella también quiere seguir sus pasos. Como todos los hermanos, tienen sus piques, pero se ayudan el uno al otro para mantener la forma en casa... donde, eso sí, practicar la hípica se hace bastante difícil.

Para no perder la forma, qué mejor que entrenar en familia: "Hay pique", reconoce Laura. "Me pone en aprietos, hay días que me gana", replica Aleix. Practican, por ejemplo, esgrima: "Mi madre nos grita: ¡no os matéis!", cuenta ella.

"He tenido algún paciente"

Aleix es atleta y médico; su hermana quiere seguir sus pasos. "Te pica el gusanillo porque eres médico y nos gusta ayudar a la gente. De hecho, he tenido algún paciente y he atendido a gente online", relata Aleix.

Con pie y medio en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entrenan tres de las cinco modalidades del pentatlón en casa: esgrima, atletismo y tiro olímpico. Y, a falta de caballos, bueno es el sentido del humor.