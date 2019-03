Hablamos con varios culturistas naturales: "Es posible alcanzar un cuerpo bonito sin doparse"

Hablamos con David Ibáñez, preparador físico de culturismo natural, que afirma que no hay un secreto para este deporte: "Esto se trata de trabajo y años sacrificados, de ponerte en manos de un buen preparador. Lo importante de este deporte es la disciplina que lleva detrás y que el resultado sin química es posible".

José María, tercero en el campeonato de España de culturismo natural, también asegura que no hace falta doparse para alcanzar ese cuerpo: "La dieta es fundamental para tener un físico bonito y apretado. Hacer ejercicio no vale sin una dieta basada en el culturismo. Cuando yo entreno en el gimnasio, siempre dudan de si he tomado algo, y puedo demostrar que tengo pruebas antidoping. Aquí controlan bastante el tema de anabolizantes".

Ana, culturista natural, también insiste en que "es posible alcanzar un cuerpo bonito sin tener que tomar nada". Afirma que es importante la figura del entrenador y sus conocimientos sobre lo que se puede tomar.

Todo ello tras la última polémica en la Copa Euskadi, donde hubo espantada general de los participantes tras saberse que habría control antidopaje.