Guillermo Rojo, el preparador de astronautas que quiere ir a Marte: "Quizá diría que sí a un viaje solo de ida"

El éxito del Perseverance inspira a Guillermo Rojo. Tanto, que a la pregunta de si el se atrevería a viajar a Marte, responde esto: "Un viaje de ida y vuelta yo no me lo pensaría, diría que sí. Un viaje solo de ida, sabiendo que no fuese a volver... me lo tendría que pensar. Pero probablemente diría que también".

Y la Agencia Espacial Europea va a dar la oportunidad a 20 personas de convertirse en astronautas. Guillermo Rojo ya se ha apuntado. Lleva cuatro años preparando físicamente a los candidatos y ahora quiere ser uno de ellos: "A mí lo que me gustaría es que hubiese otro astronauta español entre los seleccionados".

A su favor, su experiencia trabajando en la Agencia Espacial Europea: "Conozco los procedimientos y la manera de trabajar". La preparación física es fundamental para soportar la ingravidez, y Guillermo es atleta de elite. Estará en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"¿Estamos solos?"

Pero su mayor deseo es responder a la gran pregunta: "Saber si estamos solos. Y las personas que se encargan de resolverlo van a jugar un papel fundamental en todo esto como representantes de la raza humana entera".

Sueña a lo grande, y no es el único deportista que mira a las estrellas.