Gisela Pulido consigue un reto histórico en el Mar del Norte en exclusiva con Antena 3 Deportes

La kitesurfista Gisela Pulido consigue el reto histórico de surcar las aguas del Mar del Norte en un parque eólico. Es la primera deportista en realizarlo. Eligió este momento porque la 10 veces campeona del mundo de kitesurf está enfocada en prepararse para la modalidad de velocidad, que por fin es olímpica.

Nueva modalidad olímpica: Fórmula Kite

En la entrevista en exclusiva con Antena 3 Deportes en el Mar del Norte, Pulido explicó que ha tenido que cambiar de modalidad para alcanzar el sueño olímpico y confiesa que no ha sido nada fácil: "Antes hacía la modalidad de freestyle y ahora la de velocidad o también se llama Fórmula Kite. Todo es diferente, hasta el peso que necesito para ser más rápida, siempre he pesado entre 53 y 54 kg y las que están ganando en la disciplina pesan 80 y 85 kg".

"Pensé que las aspas de los molinos me eganchanban"

Pero asegura a Antena 3 Deportes que a pesar del cambio está disfrutando: "Disfruto navegando y el formato de carrera de esta disciplina me gusta, hay mucha adrenalina, el adelantar a alguien, saber que vienen por detrás. Me gustan las estrategias que tengo que preparar, no sólo consiste en ser rápido".

Reto en medio del mar en un parque éolico

Asegura que le encantan los retos y en este camino a los Juegos Olímpicos de París 2024 no había mejor desafío que navegar en un parque eólico y ser la primera en hacerlo. Para ello se organizó una expedición a Reino Unido, al Mar del Norte donde se encuentra uno de los parques eólico más grandes del mundo, el parque East Anglia One. En Antena 3 Deportes fuimos testigos de la gesta y de la dificultad del reto. "Aunque miden más de 200 metros en algún momento vi las aspas muy cerca y pensé que podrían engancharme, pero aún estoy flipando".

Gisela Pulido lleva toda la vida practicando kitesurf, por eso el viento es parte de ella: "El viento es mi vida, mi dosis de adrenalina". Con él se prepara para la clasificación en los Juegos de Paris.