La gimnasta rusa Aleksandra Soldátova niega que intentara suicidarse: "Lo que publican los medios es una basura"

¿Se intentó suicidar la gimnasta Aleksandra Soldátova? Esa es la gran pregunta que se hacen todos los medios deportivos rusos después de que trascendiera la noticia de que la gimnasta rusa acudió a un hospital de Moscú con una hemorragia severa en su muñeca izquierda.

La noticia sobre un intento de suicidio corrió como la pólvora, pero la gimnasta lo ha negado de forma rotunda.

"No os preocupéis por mí. Lo que publican los medios es una basura. Me corté mientras preparaba el desayuno y pensé que lo mejor era que me curaran la herida", explica Aleksandra.

Soldátova, campeona del Mundo y de Europa, se quedó fuera del Mundial de gimnasia el año pasado y tiene muy complicada su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. La presión a la que están sometidas las gimnastas rusas, siempre condenadas a la perfección, pudo resultarle insoportable.

Dos días antes Soldátova había comunicado que no podría disputar una prueba en Moscú por problemas de salud. Se especula con que podrían haberle diagnosticado bulimia.