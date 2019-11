Gazi Khalidov, el refugiado político que defiende a España en el equipo de boxeo: "Este país me lo ha dado todo"

La historia de Gazi Khalidov está marcada por la superación y el sacrificio. Gracias a todo su esfuerzo ha permitido que se convierta en una de las promesas del boxeo en España. El joven tuvo que abandonar con tan solo 10 años su país, Rusia, ya que él y su familia corrían peligro de muerte.

"Nuestra vida estaba en peligro en Rusia y nuestro padre nos envío aquí. Salí con mis cuatro hermanos y mi madre. Mi familia estaba amenazada. Sientes muchas cosas porque abandonas tu casa", explica a Antena 3 Deportes.

De hecho, su padre fue asesinado. El joven recibió en España noticias de que su padre estaba asesinado y, tal y como afirma, ese hecho es lo que le inspira a luchar y lo que le da fuerza.

Entrena desde los 14 años y su sueño actual es representar a España en Tokio, por eso ya pone la vista en las olimpiadas del próximo año. "No me olvido nunca de donde vengo, mi casa está en la que está, pero me siento 100% español por todas las oportunidades. España me lo ha dado todo", afirma.

Su próximo gran objetivo es el campeonato europeo.