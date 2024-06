Galán y Chingotto vuelven a rugir ante los número 1 y conquistan en Roma su cuarto título del año

Alejandro Galán y Fede Chingotto han vuelto a dar un golpe encima de la mesa en la temporada 2024. La pareja hispanoargentina se ha impuesto a los números 1 del mundo, Coello y Tapia, en la final del BNL Italy Major de Premier Padel.

'Chingalán' suma así el cuarto título de la campaña (Bruselas, Sevilla, Mar de Plata y Roma) y se quedan a uno solo de igualar los cinco que ya se han adjudicado los números 1.

La final, como se esperaba, fue muy igualada -no podía ser de otra manera teniendo en pista a los cuatro mejores jugadores del mundo actualmente- pero Galán y Chingotto consiguieron muy pronto la primera rotura del partido. Llegaron a manejar un 5-2 en el primer set y una pequeña reacción de sus rivales les obligaron a volver a apretarse el cinturón para cerrar el parcial inicial con su servicio (6-4).

Pero 'Los Golden Boys' no iban a dejar de luchar tan fácilmente, ya empezaron a entonarse en la recta final del set y empezaron marcando el ritmo en el segundo. 6-1 y a jugarse el título en el tercero. Un partido extraño porque a pesar de haber una evidente lucha en la pista los últimos dos sets se decidieron fácilmente para una u otra pareja. La última manga volvió a ser para 'Chingalán' en una exhibición de juego y de remates del madrileño (6-1).

Todos los campeones del Premier Padel 2024

Estos son todos los campeones masculinos de lo que llevamos de temporada en 2024.

Riad: Alejandro Galán y Juan Lebrón.

Doha: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Acapulco: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Puerto Cabello: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Bruselas: Alejandro Galán y Fede Chingotto.

Sevilla: Alejandro Galán y Fede Chingotto.

Asunción: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Mar de Plata: Alejandro Galán y Fede Chingotto.

Santiago de Chile: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Burdeos: Coki Nieto y Jon Sanz.

Roma: Alejandro Galán y Fede Chingotto.

Galán enseña pádel a Antena 3 Deportes

Precisamente hace unas semanas en Antena 3 Deportes tuvimos el inmenso placer de compartir tiempo y pista con el mismísimo Alejandro Galán. La expareja de Lebrón nos enseño los golpes y trucos que pone en práctica a diario. Una sesión de técnica en la que el principal objetivo es intentar sacarla por 3 metros, algo que él realiza con una tremenda facilidad, sin apenas esfuerzo y que nosotros no conseguimos ni a la primera ni a la segunda oportunidad.

Objetivos de 2024, Juegos...

A parte de la clase, la cual agradecimos, pudimos repasar toda la actualidad deportiva junto a él y la del pádel en particular. Su objetivo primordial para esta temporada es recuperar el número uno junto a Fede Chingotto y lo antepone incluso a ganar el Mundial de pádel con España que se disputará en Qatar, donde no le importaría volver a hacer pareja en pista con Juan Lebrón, después de que ambos separaran sus caminos en Marzo de este año. Revolucionando el mundo del pádel y conllevando un baile de parejas en el circuito masculino. "Si me toca jugar con él, yo encantado, somos los dos muy competitivos", dice Ale Galán para ponerse algo más serio en este tema.

