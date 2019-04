Gabi, sobre Griezmann: "Puede jugar donde quiera, pero el Real Madrid no mejora al Atlético"

El centrocampista del Atlético de Madrid Gabi Fernández aseguró hoy sobre el interés de varios equipos por su compañero francés Antoine Griezmann que el delantero galo puede jugar "en cualquier equipo del mundo", pero "a día de hoy" el Real Madrid no mejora al Atlético.

"No me lo imagino jugando en otro equipo. Antoine es joven, puede jugar en cualquier equipo del mundo, pero creo que a día de hoy el Real Madrid no mejora al Atlético de Madrid. Ojalá siga mucho tiempo con nosotros", aseguró Gabi al ser preguntado por una posible salida de Griezmann al club blanco, antes de un acto contra el acoso escolar en Boadilla del Monte (Madrid).

Respecto a la situación en la Liga, en la que el Atlético derrotó el domingo al Sevilla (3-1) y acortó la distancia con el tercer puesto que ocupan los hispalenses a solo dos puntos, Gabi dijo que su objetivo tiene que ser alcanzar ese lugar, que da acceso directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La tercera final, "lejos todavía"

"Hace un mes el cuarto puesto lo teníamos que asegurar, porque los de atrás estaban muy cerca, y ahora está más cerca el tercero. La realidad no podemos obviarla, nuestro objetivo a día de hoy tiene que ser alcanzar el tercero", indicó.

Respecto a la Liga de Campeones, Gabi advirtió que no pueden "subestimar" al Leicester, el vigente campeón de la Premier League que eliminó al Sevilla en octavos de final, aunque "sobre el papel" tenga "menos nombre".

"Estamos trabajado para poder llegar a una tercera final, pero está claro que está lejos todavía. No podemos subestimar al Leicester, la gente se ha puesto contenta porque sobre el papel es el equipo que menos nombre tiene, pero hace cuatro años en Lisboa nos subestimaron a nosotros y llegamos a esa final. Vamos a ir poco a poco con la ilusión de llegar a esa tercera final", declaró.

"Perder dos finales ha sido duro"

Para Gabi no sería "ningún fracaso" no alcanzar la final de Cardiff (Gales), donde se cerrará la máxima competición de clubes europeos. "No creo que sea ningún fracaso. Cuando hacéis (los medios) una encuesta al principio, o incluso ahora, no nos dais como favoritos para ganar la 'Champions'", dijo.

El capitán rojiblanco reflexionó que "lo más difícil en la vida es entrenarse para el fracaso" ya que "nadie" está "acostumbrado ni preparado para fracasar".

"Está claro que perder dos finales ha sido duro, por lo que ha rodeado a ellas y levantarnos ha sido todavía más duro. Este año nos ha costado casi seis meses levantarnos. No queremos que eso vuelva a pasar y ojalá si llegamos a esa tercera final podamos conseguir ganarla", finalizó Gabi, que acudió al Auditorio de Boadilla del Monte (Madrid) para participar en un acto contra el acoso escolar con 400 niños de tres colegios de la localidad.