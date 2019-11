Zidane, sobre Vinícius: "No se va a marchar de aquí, ahora no es su momento pero puede estar ahí rápidamente"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará el equipo ante el Alavés el sábado a las 13:00 horas. El técnico francés ha tratado los temas de actualidad del club, entre ellos, de la situación de Vinícius. Zidane ha asegurado que el jugador no se va a marchar y que el problema que hay es la llegada de aparición este año de dos jugadores claves como son Rodrygo y Hazard.

"El problema es que hay otro jugador que entra en la convocatoria y juega, como es Rodrygo. Cuando tienes que dejar fuera muchos jugadores es lo que pasa. Él tiene que estar preparado para cuando le toque. Vinícius no se va a marchar de aquí. Somos 26 jugadores y es verdad que no ha jugado mucho, pero va a contar. Ahora no es su momento, pero puede estar ahí rápidamente", ha explicado.

El caso Bale

Pero Zidane ha tenido ocasión también para hablar de otros temas. Sobre Bale ha asegurado que el equipo está con el y que ciertas situaciones no deben influir en el juego. Además ha hablado también del estado de Hazard, sin poder confirmar si estará o no en 'El Clásico'. "No puedo decir si estará en el Clásico, todo dependerá de cómo evoluciona, en el día a día. Es un fuerte golpe y una pequeña torsión, no es gran cosa, pero dependerá de la evolución y del dolor que sienta", ha añadido.

Defiende a Benzema

En cuanto a polémicas, el francés ha hablado sobre la no nominación de Benzema para el equipo ideal de la UEFA, sobre lo que ha asegurado que el equipo está orgulloso del jugador. "No sé si se es injusto con Karim, pero yo sé que todos los madridistas están orgullosos de Karim Benzema. Lo que dicen otros, no me meto", ha asegurado.

Contesta a Piqué

Sobre las palabras de Piqué en el documental del Barça no ha querido pronunciarse y ha expresado que cada uno puede hacer lo que quiera y que lo que le importa es el partido frente al Alavés. "Sabemos lo que están haciendo desde el inicio de la temporada. Es un partido muy importante ante un rival muy complicado", ha destacado.