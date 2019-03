Zidane: "Perdimos dos puntos, pero vamos a luchar por la Liga hasta el final"

Zinedine Zidane aseguró en rueda de prensa, tras empatar 1 - 1 frente al Betis en el Benito Villamarín, que seguirán en la pugna por el título liguero: "Perdimos dos puntos, pero vamos a luchar por la Liga hasta el final", afirmó.

En rueda de prensa, el técnico francés dijo que a su equipo le faltó "definición" ante "un buen Betis", que salió "muy fuerte en los diez o quince primeros minutos", como preveía, y marcó "un gol espectacular", pero aseguró que está "muy orgulloso de lo que hicieron esta noche" sus jugadores.

"Vamos a seguir nuestro camino. Sí es verdad que hemos perdido dos puntos, pero hay que pensar en que esto lo vamos a sacar adelante. Estamos en nuestra línea, ahora tenemos una tercera semana de trabajo y vamos a seguir trabajando", subrayó Zidane, que insistió en que se queda "con lo positivo".

"Nos faltan estos dos puntos, no me lo esperaba, pero no puedo reprochar nada a mis jugadores", aseveró el técnico madridista, que valoró que ha visto a su equipo "mejor en el tema físico y lo bueno es que ha estado mucho mejor al final, en la segunda parte".

También adelantó que el lateral Dani Carvajal, que terminó con molestias, no tiene nada grave y dijo que empezó de titular el brasileño Danilo Luiz "porque está bien", además de que "la plantilla es muy larga" y piensa dar minutos a todos sus jugadores.

Zidane afirmó que está "muy contento con la actuación" del colombiano James Rodríguez, en el primer partido que jugaba desde su llegada al banquillo, y señaló que le pidió que entrara tanto por la banda como por dentro "y lo ha hecho bien".

Dani Carvajal perdió la titularidad por Danilo, pero acabó entrando al campo por el lateral brasileño

Sobre el hecho de que solo hiciera dos cambios, afirmó que no consideró necesario hacer el tercero, "porque el equipo estaba bien así". El entrenador del Real Madrid elogió el partido del equipo bético, aunque precisó que él ya se "esperaba a un Betis así, en un campo difícil, con la afición detrás" y que se adelantó en el marcador "con un gol espectacular".