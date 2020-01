Zidane: "Me siento identificado con todos, pero un poco más con Isco"

Zidane ha comparecido ante los medios antes del primer partido del año del Real Madrid. Los blancos se miden al Getafe en el Coliseum.

Primer choque del año: "La lucha sigue pero estamos motivados para jugar otra vez, estamos de vuelta y lo más importante es la motivación

que tenemos".

La falta de gol en los últimos encuentros: "No creo que sea un problema, voy a decir lo mismo, hay partidos en los que no concretas ocasiones y es lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero lo más importante es el trabajo que haces cada día. Estamos tranquilos en ese sentido y vamos a intentar hacer gol".

Un fracaso no ganar títulos en 2020: "El fracaso es no intentarlo, darlo todo, eso es un fracaso. Lo importante es darlo todo en el campo y luego veremos. Uno ganará la Liga y otro la Champions. ¿Y los demás son tontos? No creo".

Hazard: "Descartado al cien por cien para la Supercopa. No va a venir y espero que justo después de la Supercopa poco a poco vamos a recuperarlo".

Salidas de Mariano o Brahím: "No creo, lo importante es hablar con cada uno de los jugadores y puede ser un problema si no tienen minutos, intentan entrenar bien y el resto hasta el 31 pueden pasar muchas cosas.

El equipo está mejor: "Voy a contar con todos, tenemos una buena plantilla, voy a utilizar lo que tengo, unos jugarán más que otros. El tema de las rotaciones depende de muchas cosas y lo que veo es el partido siguiente, tenemos dos o tres aún fuera, poco a poco casi todos listos y eso es bueno para mí. Prefiero tener a todos".

¿Mereció más el Madrid en el final de 2019? "Perdimos puntos, es una realidad, pero hay rivales que también juega pero lo mas importante es darlo todo, pueden salir más o menos bien las cosas pero en el contenido podemos estar contentos aunque queremos mejorar".

Isco: "Me siento identificado con todos, pero es verdad que por su posición me siento un poco más identificado. Está jugando y quiere su sitio, pero como todos. Cada uno que tiene oportunidad de jugar tiene que rendir y los jugadores son conscientes de eso y me gusta como jugador Isco".

Liga o Champions League: "Sabemos la dificultad de la Champions por los rivales que hay, pero lo de la Liga tenemos muchos partidos considero que es muy complicada de conseguir y tengo solo momentos en Málaga en la última jornada y eso quiere decir que es muy complicado, pero la Champions también".

Malos partidos en el inicio de año: "No puedo decir el motivo, pero hemos vuelto muy bien físicamente y por cómo entrenamos. Queremos volver a jugar y eso es muy bueno para empezar otra vez. Vamos a intentar cambiar eso".

Enamorado de Mbappé y olvido de Pogba: "No voy a decir nada. Paul es un jugador de otro equipo y además está un poco lesionado y espero que vuelva a jugar pronto. Pienso en los jugadores que tengo".

El Getafe: "Es de diez lo que están haciendo, lo dan todo en el campo, una temporada fantástica otra vez y con una plantilla muy buena. Rendir y estar arriba en la tabla es complicado y lo están haciendo muy bien.

El calendario: "Tenemos que estar preparados y recuperar cuando tenemos más descanso. Puedes tener un día más o menos pero sabemos que es un calendario complicado porque tenemos muchos partidos. Nos adaptamos".

Los deseos para este año: "Lo que deseo al equipo es seguir mejorando cada día porque nos hará falta cuando se juegue todo. Espero sencillamente seguir, hemos hecho un buen 2019 porque acabamos bien".