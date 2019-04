Zidane: "Me molestan los rumores sobre James"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se refirió a la situación del futbolista colombiano James Rodríguez y opinó que le ve preparado para jugar pese a que aún no ha sido titular desde que él se hizo cargo del equipo.

"Yo no le veo preocupado, me decía él que estaba tranquilo. Lo importante para él es trabajar, ponerse bien como todos los demás. Le veo tranquilo, hemos hablado ayer. James debe estar preparado para lo que viene cada semana. Esta semana está listo para jugar", comentó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Betis.

"Creo que la semana de James fue muy buena, como la de todos. Estoy contento con lo que está haciendo. Está trabajando muy duro, como todos los demás, y sabemos lo importante que es para el equipo. Veremos mañana, pero está preparado para jugar", comentó también.

Asimismo aseguró que le molesta que se difundan rumores sobre la vida privada del jugador, aunque no hace caso de ellos. "Me molesta pero los rumores tenemos que dejarlos de lado. Lo que me interesa de James es cuando estamos aquí. Él está muy positivo, muy metido en lo que hace. No creo lo que se dice fuera. Le veo comprometido y bien metido en lo que hace con el grupo", aseguró.

Por otra parte, el técnico madridista ha confirmado la baja de Sergio Ramos para el partido ante el Betis. "No va a venir con nosotros, no va a jugar. Hemos tomado la decisión con él tras esta semana de trabajo. La próxima semana estará con el grupo y no tendrá molestias", continuó.

Sobre el partido de este domingo, ha manifestado que su idea es "repetir el mismo inicio y las mismas ganas" que se vieron ante el Sporting de Gijón. "Falta repetir el mismo inicio, las mismas ganas y la misma concentración. Todo lo que hicimos en la primera parte ante el Sporting. Sabemos que los partidos son diferentes pero creo que los jugadores están concentrados", afirmó.

"Cambiar de entrenador es siempre un plus. Cuando trabajo durante la semana me fijo en el contrario, pero mañana me voy a fijar solo en nosotros y en nuestro planteamiento. Hemos preparado el partido muy bien. Será difícil porque además jugamos fuera y será distinto. Jugar contra el Madrid significa mucho para todos los equipos y tenemos que hacer bien las cosas para contrarrestarlo", subrayó.

Zidane ha reiterado que está "contento" tras sus primeros 20 días al frente del banquillo del Real Madrid, y cree que van en "la dirección correcta". "Me siento bien. Estoy contento, trabajando cada día. De verdad noto que hay una evolución. Llevo dos partidos como entrenador de Primera por lo que hay que ir poco a poco, pero estoy contento con lo que están haciendo los jugadores", declaró.

"Tenemos 26 jugadores y para mí el premio es que cada semana hay un 11. Hay otros jugadores que están fuera de la lista y pienso sobre todo en ellos. Cuando tengamos dos partidos por semana, necesitaremos listos a todos. No es necesario fichar porque no voy a buscar fuera lo que ya tengo dentro", aseveró.

Sobre los centrales que él tiene y a quién prefiere alinear como titular, ha reconocido que tiene "cuatro centrales muy buenos" y es su "responsabilidad" elegir a dos cada partido. "Es mi responsabilidad, tomar decisiones. Mejor tener cuatro buenos que cuatro que sean menos fuertes. Prefiero tener cuatro jugadres de este nivel y elegir entre ellos", continuó.

"Nacho no se va a marchar. Es uno más y es un jugador joven que es el futuro del equipo. Entrena bien y estoy contento. Le quiero en el equipo", confirmó.

Para finalizar la rueda de prensa, no ha entrado a valorar las declaraciones de Sergio Busquets en las que decía que el Atlético de Madrid era su principal rival. "No me importa, solo me importa el partido de mañana. Para mí, si quieres ganar algo hay que ganar a todos", concluyó.